比特幣強勢上漲突破7.3萬美元 創近1個月來新高

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗傳出有意與美國展開談判，市場避險情緒降溫，加密貨幣市場週三（4日）止跌回升，逐步消化中東衝突升溫帶來的賣壓。其中，比特幣走勢強勁，價格突破7.3萬美元關卡。

綜合媒體報導，隨著中東緊張局勢趨於緩和，加上市場看好美國將加密資產納入主流金融體系的政策方向，以及美國總統川普（Donald Trump）積極推動相關立法，為幣市注入政策利多，帶動加密貨幣價格走升。比特幣週三強勢上攻，一舉突破7.3萬美元整數大關，盤中最高觸及7萬3986.66美元，創下近1個月新高。

比特幣的上漲也帶動加密貨幣相關股票走強，像是美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」週三盤中股價一度大漲12.7%；美國最大加密貨幣交易所Coinbase上漲逾16%。根據FactSet 數據顯示，Coinbase也是當天標普500指數中表現最佳的大型股。

