快速回本！Costco科克蘭11種「CP值爆表」商品 值得你繳年費

Costco科克蘭11種「折扣超殺」商品，值得你繳年費。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在好市多（Costco）購買的每件商品以幾乎都能幫你省錢，不過，有些商品的優惠力道尤其大，如衛生紙、烤雞、洗衣精等11種「性價比超高」科克蘭商品，足以讓你很快賺回會費。

《Eat This, Not That!》報導，資深購物專家表示，雖然好市多科克蘭（Kirkland Signature）從廚房必備品、家居用品到易腐食品，有許多商品其性價比超高，不過，單就以下11種科克蘭商品，就值得你花逾千元繳年費。

請繼續往下閱讀...

洗衣精

Kirkland Signature 洗衣液，有大瓶裝和洗衣凝珠兩種包裝，是購物者的必備之選。我一直都買液體版的，每個月都能省下不少錢。 「這款產品完全可以媲美汰漬等知名品牌！其去污效果更好，衣物顏色更鮮豔，而且香味也比汰漬好聞得多。」1位用戶寫道。

烤雞

烤雞簡直太划算了，Costco基本上是虧本出售。在其他商店，你可能要花兩倍的價格才能買到1隻肉量較少的雞。

紙巾

Kirkland Signature 紙巾是我 Costco 購物清單上的必備品。這款紙巾擁有眾多擁躉，評論超過 3.6萬條，平均評分接近五顆星。畢竟，誰願意花錢買名牌紙巾呢？1位評論者寫道：質量高於平均水平，價格也合理，包裝易於打開，而且便於存放。

衛生紙

Kirkland Signature 衛生紙比其他品牌衛生紙便宜得多，是我常備的食品雜貨之一。 「這就是我辦會員卡的原因。其他的都是錦上添花。」1位顧客寫道。

有機特級初榨橄欖油

Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油品質與其它進口橄欖油不相上下，均產自歐洲地中海沿岸有機種植的橄欖樹，但價格卻實惠得多。

楓糖漿

Kirkland Signature楓糖漿堪稱傳奇，與其他商店出售的真正楓糖漿相比，價格非常實惠。1位顧客指出，其價格實惠，味道好極了，而且還是有機的。

牛奶

Kirkland Signature牛奶也是必買之選。 「我知道有些孩子更喜歡它，而且他們一聽就能分辨出它和Horizo​​​​n有機牛奶的區別，」1位顧客寫道。

嬰兒配方奶粉

既然在 Costco 能以一般超市的價格買到品牌奶粉，何必花高價買品牌奶粉呢？ 2011 年，Perrigo 公司證實 Kirkland Signature 嬰兒配方奶粉是其旗下產品。

尿布和濕紙巾

對於新手爸媽來說，Kirkland Signature 的尿布和濕紙巾是省錢利器，他們稱讚這些產品品質高、價格合理。「我當了十多年的保姆，我照顧的很多孩子都用 Kirkland 的尿布和濕巾，它們真的很棒！濕巾非常溫和，對敏感肌或容易長濕疹的皮膚也很友好，尿布貼合度很好，即使寶寶睡很長時間也不會漏，」1位用戶說道。

廚房垃圾袋

1位Reddit用戶表示，Costco自有品牌的Kirkland Signature廚房抽繩垃圾袋是必買產品。「我就是來推薦這個的！1盒可以用很久。我從來沒遇到過袋子破損的情況，它們幫我搬家無數次了！」另1位用戶也表示贊同。

蛋

在 Costco 買雞蛋真是划算，不管是有機白蛋還是有機棕雞蛋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法