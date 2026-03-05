3款「可靠」電動車將「大降價」！現代這款砍逾31萬

3款「可靠」電動車將「大降價」！現代IONIQ 5最多砍逾31萬。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著電動車越來越普及，加上政府的獎勵政策，已成為購車族主要考量之一，外媒報導，現代IONIQ 5、日產Leaf與特斯拉 Model S三款可靠的電動車，即將在春季前大降價，如IONIQ 5降價高達9800美元（約新台幣31.01萬元），近期打算買電動車者不妨列為參考。

《gobankingrates》報導，過去1年，電動車市場有所降溫，根據Cox Automotive 的數據，2025年第4季度，美國電動車總銷量下降了46%，為了維持競爭力，車商們也紛紛進行車價調整，專家表示，如果您打算購買電動車，以下3款可靠的車型將在2026年春季之前大幅降價。

現代IONIQ 5

現代汽車宣布下調旗下多款車型的價格，其中包括IONIQ 5。根據配置等級的不同， 基本價格預計將下調7600美元至9800美元（約新台幣24.05萬至31.01萬）。

「與一年前相比，Ioniq 的價格已經降了20%以上，」AutoInsurance.org汽車行業專家穆森（Melanie Musson）表示。 「這完全彌補了電動車稅收抵免政策取消的影響。現代汽車必須讓IONIQ 5在市場上更具競爭力，而這些降價措施正是為了實現這一目標。

日產Leaf

由於需求疲軟和電動車競爭加劇，日產汽車正在下調價格。根據Cars Direct報道，Leaf車型的入門版本預計將降價約2800美元（約新台幣8.86萬）。此次降價後，日產Leaf已成為市場上 最經濟實惠的電動車之一。

「日產Leaf即將推出１款全新的入門車型，價格將比之前的入門車型大幅降低，」穆森說。 日產致力於提供最經濟實惠的電動車，同時確保其可靠性和續航里程，因此他們削減了不必要的成本，使Leaf成為預算有限用戶的最佳選擇。

特斯拉 Model S

根據Motley Fool報導，特斯拉Model S在過去幾年需求大幅下降，導致特斯拉最終決定完全停止生產。這意味著，到 2026 年春季之前，市場上剩餘的 Model S 車型價格將大幅下降。

「雖然目前還沒有宣布降價，但Model S的快速貶值使其對許多買家來說缺乏吸引力，」穆森說。 如果建議零售價（MSRP）下降，貶值速度應該會減緩，從而使這款車型更受歡迎。因此，如果今年春天看到Model S有優惠和降價，不要感到驚訝。

