Google台灣20週年！執行長皮查伊讚創下「這些」第一

Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）透過影片祝賀Google台灣20週年。（截自影片）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google台灣成立20週年，Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）特別透過影片祝賀，並提到與台灣合作所創下的多個「第一」。

他在影片中表示：「大家好，恭喜（Gongshi）！衷心祝賀Google台灣成立20週年。」並提到自己十多年前曾造訪台北，協助建立Google的研發中心，當時他對台灣在科技領域展現出的活力、人才與熱情，留下深刻印象，也讓他從那時起就相信，台灣注定將在Google的未來發展中將扮演重要角色。

請繼續往下閱讀...

皮查伊指出，台灣在Google發展歷程中創下多項「第一」，包括第一款Android手機和第一台Chromebook都是與台灣團隊合作打造的。此外，台灣也是Google在亞太地區第一個資料中心的所在地，該中心已為該地區服務了十多年。如今，台灣已成為Google在美國境外最大的硬體與AI基礎設施工程中心。

他指出，台灣團隊一路以來協助Google推動重要轉型，特別是在公司從「行動優先（mobile-first）」邁向「AI 優先（AI-first）」的過程中發揮關鍵作用。皮查伊表示，隨著AI時代來臨，未來還會出現更多新的「第一」，並看好AI在醫療保健、智慧製造與教育等領域帶來的創新機會。他最後也感謝台灣公共部門、產業夥伴以及Google員工的支持與投入，讓AI創新能夠持續推動並影響全球。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法