想買豪車又怕太燒錢養不起？這10款「最好養」省荷包、CP值超高

2026/03/05 10:35

對於有意入手豪華車的消費者而言，除了購車價格外，長期養護成本同樣不可忽視。圖為Acura。（彭博）對於有意入手豪華車的消費者而言，除了購車價格外，長期養護成本同樣不可忽視。圖為Acura。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在豪華車市場中，購車價格往往只是第一道門檻，後續的維修與保養費用才是真正影響長期持有成本的關鍵。即使成功以優惠價格入手新車，隨著使用時間拉長，車輛磨耗、故障與事故風險仍無可避免，相關支出也難以由業務控制。

根據汽車資訊平台 CarEdge 最新整理，多款高價豪華車在使用過程中的養護成本差異顯著。財經媒體《GOBankingRates》進一步篩選出10款維修與保養成本相對較低的豪華車款，並以5年總支出作為評比基準。

結果顯示，特斯拉（Tesla）以5年約1,583美元（約新台幣49,779元）的保養成本居冠，成為養車負擔最低的豪華品牌。緊隨其後的是 Lexus（2,377美元，約新台幣75,884元）與 Genesis（2,547美元，約新台幣81,312元），顯示日韓系豪華品牌在後續維修支出上具備明顯優勢。

此外，Acura（2,715美元，約新台幣86,676元）與 愛快羅密歐（Alfa Romeo）（2,802美元，約新台幣89,454元）也名列前段班；至於歐系與美系品牌方面，Volvo（3,240美元，約新台幣103,421元）、奧迪（Audi）（3,347美元，約新台幣106,838元）、凱迪拉克（Cadillac）（3,589美元，約新台幣114,566元）、Infiniti（3,791美元，約新台幣121,016元）與林肯汽車（Lincoln）（4,001美元，約新台幣127,719元）則依序排列。

對於有意入手豪華車的消費者而言，除了購車價格外，長期養護成本同樣不可忽視，甚至可能成為影響總持有成本的關鍵因素。

