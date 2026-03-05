輝達砸300億美元投資OpenAI是「最後1筆」！黃仁勳親自說明原因。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕300億美元（約新台幣9492億）投資是最後1筆，CNBC報導，輝達執行長黃仁勳表示，公司最近對OpenAI的300億美元投資「可能是」最後1次投資，原因在於OpenAI即將上市。

黃仁勳指出，向OpenAI投資1000億美元（約新台幣3.16兆）的機會可能「不太可能實現」。

黃仁勳在週三舉行的摩根士丹利科技、媒體和電信會議上表示：“原因在於他們即將上市。”

黃仁勳提到，輝達對OpenAI競爭對手Anthropic的100億美元（約新台幣3164億）投資很可能是最後一筆投資。此前，輝達曾與微軟聯合宣布了對Anthropic的投資計畫。

黃仁勳的這番言論是在外界對輝達與OpenAI合作關係的猜測持續數月之後發表的。

輝達向OpenAI投資300億美元，這是OpenAI上週五宣布1100 億美元（約新台幣3.48兆）融資計畫的一部分。該輪融資還包括亞馬遜承諾的500億美元（約新台幣1.58兆）投資。軟銀也承諾投資300億美元。

OpenAI上週五表示，作為協議的一部分，OpenAI在輝達的Vera Rubin系統上獲得了3吉瓦的專用推理能力和2吉瓦的訓練能力，用於其人工智慧資料中心。

