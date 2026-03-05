每月4萬多退休金也不夠用！退休師70歲後「每月多一筆開銷」財務瞬間失衡

隨著高齡化加速，長照費用正逐漸成為退休族不可忽視的財務風險。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化加速，長照費用正逐漸成為退休族不可忽視的財務風險，即使過去自認健康，若未及早做好財務準備，一旦進入長照階段，將對個人與家庭造成顯著壓力。日媒分享，一名70歲的退休體育教師山田邦夫（化名）每月退休金高達20萬日圓（約4.11萬元新台幣），獨居的他靠這筆錢生活無虞，還能每個月給孫子2萬日圓（約4112元新台幣）的零用錢，然而在中風後他自身開銷暴增，給孫子的零用錢也被兒子退回，他才發覺自己已從「經濟支持者」轉變為「被扶養者」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山田邦夫曾任公立國中體育教師，自豪於過去的體力與健康狀態，妻子8年前過世時他一度消沉，但隨著孫子的出生，他也重新振作起來，他習慣從每月20萬日圓的退休金中，撥出2萬日圓作為孫子的零用錢，交給兒子一家運用。

然而，這樣平穩的日常卻突然畫下句點。沒有慢性病的山田邦夫，某天突發腦梗塞，之後他右半身癱瘓、需依賴拐杖行走，並被認定為需長期照護，生活開銷也隨之大幅增加。

除了日常生活開支，山田邦夫還需負擔日間照護與相關服務費用，導致每月新增支出超過8萬日圓（約1.64萬元新台幣）。即便他本身略有積蓄，在原有固定支出未減的情況下，財務壓力仍明顯上升。即便如此，山田邦夫仍試圖持續給孫子零用錢。

然而，兒子並沒有收下那封裝著錢的信封，而是將其退回。山田邦夫透露：「兒子說『已經不用了，接下來換我們照顧爸爸，這錢不能收』。那一刻，我深刻意識到自己已經成為『被照顧的人』，心裡有點難過.....。」

數據顯示，日本男性健康壽命平均為72.68歲，而70歲後需長照的比例快速攀升：70歲前半段為5.8%、後半段達11.6%，80歲前半段更高達26.2%。此外，導致失能的主因中，「腦血管疾病（中風）」占約15%，且多數案例發生突然，使家庭難以及時因應。

在此背景下，報導建議，退休規劃不應僅考慮日常生活開銷，更應納入「長照風險」與「醫療突發支出」。包括預留長照準備金、檢視保險保障，以及適度調整資金配置，都是降低未來財務衝擊的關鍵策略。

專家進一步建議，隨著壽命延長，長者應優先確保自身生活品質與醫療需求，避免過度支援子女或孫輩，導致晚年資金不足。唯有及早建立完整的退休與長照財務規劃，才能在面對突發健康風險時，維持生活穩定並減輕家庭負擔。

