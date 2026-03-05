經典賽開打！徐若熙先發對澳洲 陳晨威接棒「新身分」曝光

台灣隊兩大男神先後成為日本男性保養品牌uno的品牌好友。（下載自品牌IG、記者陳志曲攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日在東京巨蛋揭開序幕，台灣隊首戰將對上澳洲隊，並由旅日「火球男」徐若熙扛下先發重任，成為台灣隊在本屆經典賽的首位先發投手，備受球迷期待。

隨著經典賽熱度升高，台灣球員在球場外的話題度也同步攀升。徐若熙近年不僅以強勁球速受到關注，形象也受到品牌青睞，2025年他成為日本第一男性保養品牌uno的品牌好友，一組穿著灰色西裝、內搭白T的形象照曝光後，展現出不同於投手丘上的魅力，立刻在社群引發討論，展現運動員跨界影響力。

請繼續往下閱讀...

uno去年在台整體業績成長約2%，2026年再度請到運動員加持，全新品牌好友由同為此次經典賽強棒的「光速男」陳晨威接棒，曾在12強賽於大巨蛋轟出震驚全場的滿貫砲的他，憑藉著驚人的速度與精緻五官，入選uno的合作名單。

日本uno歷年來的代言人清單堪稱「男神殿堂」，從早期的木村拓哉、日劇男神竹野內豐、小田切讓，到現任的日本一線影星山崎賢人，每一位都是頂級顏值的代表。如今徐若熙與陳晨威接連入列品牌好友，展現台灣運動員實力與顏值並存的魅力。

uno擁有超過30年的男性肌膚護理經驗，全球累積銷量已突破1.3億件，最受男性運動員青睞的當屬「uno抗痘洗顏」，主打以水楊酸、淨油礦物泥與積雪草成分，幫助清除多餘油脂與毛孔髒污，直球對決痘痘與出油問題，兼顧保濕與清爽感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法