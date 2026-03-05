美股收盤》傳伊朗有意談判！道瓊彈238點 台積電ADR收高

週三美國股市收高。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗傳出已表示願意跟美國進行談判，此外，美國總統川普承諾穩定石油市場，緩解投資人對中東衝突的焦慮，週三美國股市收高，道瓊工業指數上漲238.14點、0.49%，結束連三跌。標普500指數上漲0.78%，而那斯達克指數則上漲1.29%，費城半導體指數勁揚1.93%，台積電ADR上漲1.22%，收在357.44美元。

綜合外媒報導，週三科技股支撐整體市場，尤其是晶片板塊股票，美光及AMD漲幅均超過5.5%。博通及輝達上漲超過1%。

週三公佈的兩項強勁經濟數據也提振市場情緒。首先，ADP公布的數據顯示，美國2月私人企業新增就業人數超出預期。此外，美國非製造業上月成長優於預期，通膨壓力已緩解。經濟數據公布後，油價漲勢放緩，同時美國財政部長貝森特受訪時表示，美國將發布一系列聲明以支持波斯灣石油運輸，油價漲勢也隨之減弱。

道瓊工業指數上漲238.14點或0.49%，收報48739.41點。

標普500指數上漲52.87點或0.78%，收在6869.50點。

那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22807.48點。

費城半導體指數上漲149.60點或1.93%，收7914.48點。

