「AI不是泡沫！」 特斯拉大股東砸57億買100萬股輝達股票

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，幾年前以特斯拉最大個人股東之一聞名的億萬富豪廖凱原（Leo KoGuan）指出，他3日買進100萬股輝達股票。

廖凱原4日在X平台上發文說，「我堅信AI不是泡沫，只是開始」。他隨後告訴彭博，「我計畫很快再買入100萬股輝達股票，以對緊張的市場展現支持」。

輝達股票3日紐約收盤價為180.05美元，亦即這位71歲的億萬富豪支付約1.8億美元（56.96億台幣）買股，根據彭博億萬富豪指數，他的身價達128億美元（4050.5億台幣）。

儘管對特斯拉及其執行長馬斯克的作風，包括同意馬斯克高達1兆美元薪酬方案越來越感質疑，但廖凱原表示，他仍主要持有特斯拉股票以及美國國債。他拒絕透露幾年來，他減持了多少特斯拉股票。

他在社群平台上說，「我確實認為特斯拉的能源、cybercab與Teslabot沒有被充分定價，因此，敢於冒險的投資人仍可為未來的財富，買進特斯拉股票」。

廖凱原出生印尼、在紐約受教育並定居於新加坡，他最初的財富來自與前妻共同經營的一家總部位於美國紐澤西州薩默塞特市（Somerset）的軟體公司SHI International Corp.。2019年他開始買進特斯拉股票，並透過股票選擇權迅速建立龐大部位，並多次提高持股規模。

