伊朗、委內瑞拉遭美國軍事重創 人民幣國際化受挫

分析師指出，隨著中東地緣政治緊張局勢加劇，美元正在重新扮演傳統的危機時代角色，而中國推動人民幣國際化的企圖，則因委內瑞拉、伊朗遭美國軍事重創而受挫。（路透資料照）

〔編譯盧永山／新聞分析〕隨著美伊爆發衝突，中東緊張局勢升高，投資人搶買避險資產，美元成為青睞的標的之一。分析師指出，隨著中東地緣政治緊張局勢加劇，美元正在重新扮演傳統的危機時代角色，而中國推動人民幣國際化的企圖，則因委內瑞拉、伊朗遭美國軍事重創而受挫。

去年4月美國總統川普推出對等關稅後，全球股市出現拋售潮，美元也未見反彈，市場開始質疑美元在壓力時刻已失去吸引力；如今隨著中東衝突加劇，市場再出現避險需求，美元重獲青睞。美元指數2日大漲約1％，創7個月以來單日最大漲幅，過去2個交易日仍維持強勢表現。

請繼續往下閱讀...

加拿大豐業銀行外匯策略師西奧雷特（Eric Theoret）指出：「如果投資人想降低風險，尤其是縮小風險規模，美國國債市場是唯一能夠處理此類資金流動的市場。在危機期間，全球投資人湧入美國國債市場，這將推高對美元的需求。」

中國近年來大力推動人民幣國際化，在與俄羅斯、委內瑞拉、伊朗等盟友進行石油等商品貿易時，均以人民幣結算，以助這些國家避開國際制裁。如今隨著委內瑞拉和伊朗遭美國軍事重創，委內瑞拉的石油出口被迫換成美元計價，伊朗在美國壓力下若也改弦易轍，將使人民幣國際化的努力受挫。

根據智庫「亞洲協會政策研究所」（ASPI）去年9月發布的報告，中國與俄羅斯、伊朗和「一帶一路」夥伴國的雙邊人民幣結算，具有外交和風險對沖目的，這些是針對特定目標的舉動，而不是人民幣系統性普及的標誌。報告說，截至2024年，人民幣僅占全球貿易融資的6%，美元在全球外匯交易中占比超過90%，即使交易雙方都不是美國人，美元也經常被用做中間貨幣。

此外，國際貨幣基金（IMF）最新數據顯示，截至去年第3季，美元在全球外匯存底占比達56.9%，歐元占20.3%，人民幣僅1.9%，創近年來最低。哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）先前指出，人民幣要國際化面臨幾項障礙，包括中國金融市場缺乏流動性，又實施資本管制，中國專制體制與人民幣國際化的孵化條件背道而馳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法