毒雞尾酒效應！分析師：多重不利因素釀亞股拋售完美風暴

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在韓股領跌下，亞洲股市4日重摔、創近1年最大跌幅，顯示對中東局勢的疑慮升溫，引發資金正加速從一些全球表現最佳市場出逃。

Vantage Global Prime市場分析師Hebe Chen說，「亞洲市場被毒雞尾酒噎到：暴漲的能源價格、走強的美元，以及令人寢食難安的地緣政治緊張；這不是技術性拉回，更多是心理層面的棄械投降」。

MSCI亞太指數暴跌4.5%，南韓綜合股價指數（KOSPI）繼前一天重挫7.2%後，4日續跌12.06%，超越2001年9月12日創下的12.02%最大單日跌幅紀錄，當時為美國911恐怖之後。與韓股一樣，盤中觸發熔斷機制的泰股下挫8%，杜拜在休市2天恢復交易後，湧現拋售潮，終場收跌5%。

然而，儘管亞股大幅下跌，但歐股早盤走高，美股期貨略升，顯示拋售可能僅限於亞洲。

目前中東戰火看不到盡頭，以色列對德黑蘭發動新一輪轟炸，伊朗則對卡達、巴林與阿曼發射飛彈，杜哈指稱，伊朗的攻擊目標不限於軍事利益。卡達與伊拉克的主要能源設施已停產。

Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）說，「此處的風險在於戰爭造成的供應鏈衝擊程度，基於事態的高度混亂，以及交戰各方有強烈動機升高衝突，不確定性將持續一段時間」。

這場衝突也迥異於川普的貿易戰、其入侵格陵蘭的言論，以及對聯準會（Fed）獨立性的攻擊，雖然這些也都令全球投資人不安，但交易員皆預期，如果市場震盪太大，川普將雷聲大雨點小，而「TACO」（川普總是臨陣退縮）交易將催生逢低買進情緒，引發市場反彈。

Forex.com分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示：「目前市場是隨著頭條新聞波動，最終將取決於局勢是否趨於穩定，抑或全球供應更長期干擾的開端」。

彭博旗下MLIV團隊首長雷諾斯（Garfield Reynolds）指出，只要交易員仍憂心油價飆高，亞洲股市可能跌跌不休。亞洲各國對中東原油與天然氣的高度依賴，意謂著全球期貨的劇烈波動可能使亞太市場持續走跌，因為投資人不得不考量最糟景況。

