比特幣突破7萬1000美元 加密貨幣滿江紅 麻吉大哥做多勝1局

比特幣價格突破7萬1000美元，加密貨幣市場全面上漲。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣週三（4日）市場反彈，從中東衝突升級引發的拋售潮中恢復過來，並擺脫其他資產類別早期的痛苦。比特幣價格突破7萬1000美元，加密貨幣市場全面上漲。

比特幣一度上漲5.7%，短暫突破7萬1890美元大關，創下近一個月來的最高價。紐約早盤交易中，比特幣回吐部分漲幅，徘徊在7萬1343美元附近。以太幣也大幅上漲，漲幅高達6.3%，達到2092美元，加密貨幣市場一片上漲。

自從美國和以色列軍隊週六襲擊伊朗以來，全球最大的加密貨幣比特幣經歷了數日的劇烈波動，當天一度跌至6萬3038美元的低點。

此後，投資人普遍對數位資產趨之若鶩。根據彭博彙編的數據顯示，週一和週二，美國現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的資金流入超過6.8億美元。

FxPro首席市場分析師Alex Kuptsikevich表示，考慮到前一天金融市場和黃金價格的大幅拋售，這對加密貨幣來說是一次勝利。或許一些交易員正在將加密貨幣視為避險資產。

早前媒體報導，鏈上分析團隊Lookonchain週二（3日）晚間在社交平台X發文指出，L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成，剛從與QCP Capital相關的錢包地址收到25萬枚USDC，隨後將資金轉入去中心化衍生品交易平台Hyperliquid，持續布局以太幣多單。加密貨幣市場今天的全面上漲，或許可讓黃立成快樂一點了。

