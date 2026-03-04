中東衝突續擴大 BBB級債ETF年配逾6％逆勢吸金

三月展開除息的投資等級債券中，表現最好的前10檔投等債ETF以「新光00970B」、「兆豐00957B」兩檔年配息率都突破6.2%以上（截圖自台新投信）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰情持續擴大，全球股市重挫、市場恐慌情緒快速蔓延，資金湧向債市避險！投信機構表示，投資級債券的「避風港」特性再度吸金，訴求安全、收益兼具，今天相關ETF股價紛紛上揚，其中，又以BBB級投等債，安全收益兼具，加上3月展開除息，有望再度吸引新一波資金潮。

由於市場擔心中東地緣政治持續，武裝戰情可能升高，投信法人認為，短期資金將轉向較高殖利率的投資等級債停泊，其中，又以BBB級投資等級債ETF，目前鎖定年化殖利率逾6%以上個債，在高信評保護下，市場青睞程度大增，若相關ETF再增加高配息誘因，有望成為「資金避風港。」

請繼續往下閱讀...

根據彭博統計，10年期美債殖利率反彈至4.07%、30年期美債殖利率也彈升約4.71%。

台新投信指出，根據CMoney統計，三月展開除息的投資等級債券中，從年化配息率排序，表現最好的前10檔投等債ETF以「新光00970B」、「兆豐00957B」兩檔年配息率都突破6.2%以上，年化配息率表現亮眼；至於「富邦00740B」、「台新00980B」、「統一00966B」、「群益00937B」、「00985B」及「大華00959B」等，年化配息率也超過5.5%，配息率表現出色。

整體來看，目前海外投資等級債券ETF，受到美戰情局勢詭譎多變影響，市場投資熱度開始升溫，預料將吸引一波從股市撤離轉進債券的資金停泊，從年化配息率來看，3月即有多檔相關債券ETF展開除息，投資人鎖定高配息的投等債ETF，可優先掌握收息優勢，成抗戰收息資產的避險新寵。

若根據各家投信官網資料，3月除息的投資等級債券ETF中，年化配息率最高是新光BBB投等債20+ETF（00970B），目前官網公布配息初估金額配發0.052元，按3/3淨值計算，單次殖利率約0.55%，年配息率高達6.55%，除息日預定3月16日、最後買進日為3月13日，投資人若參與3月除息，4月7日將能現金入帳。

「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）經理人劉恆誌表示，今年美伊戰事及後續地緣政治衝擊不確定升溫下，目前債券ETF追求短線價差空間有限，投資人如果想轉作長期配置考量，或願意定期存債，作為未來固定領息使用，建議可以挑選具高配息、擁高票息率及享高殖利率的美國BBB級投資級債ETF。

劉恆誌認為，選擇BBB級投資債的理由有二點，首先是今年美國優質公司債市場，仍受惠於美勞動市場溫和、通膨壓力改善、市場預期聯準會仍有降息空間等利基。

二是標普500大企業財報表現亮眼，整體優質企業債的違約風險偏低，儘管近期有中東地緣政治及戰情衝擊，導致新台幣匯率波動大，影響國內ETF價格，但美國經濟數據正面，現在卡位長天期BBB投資級債，享有較高殖利率，加上後續市場避險資金動能挹注，相關債券價格仍有上揚空間。

台新投信認為，在債市殖利率高檔、企業信用穩健環境下，BBB級公司債兼具投資等級品質與高收益魅力，投資人若鎖定長天期的BBB投資級債作中長線布局，甚至定期存債，更能捕捉未來降息紅利，現享較高收益與平衡股市波動風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法