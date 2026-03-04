台積電股價存在估值溢價 這原因外媒全都說了

台積電是高端晶片生產的核心，蘋果向亞利桑那州的工廠訂購的大量晶片進一步鞏固台積電的地位。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒4日報導指出，由於蘋果增購台積電亞利桑那晶片達1億片，台積電估值溢價引發關注。此次擴大的訂單主要集中在為蘋果設備提供的尖端處理器上，這些處理器均來自台積電的美國工廠。此舉凸顯蘋果與台積電之間更緊密的聯繫，以及晶片生產在美國本土化的程度不斷提高。

台積電是高端晶片生產的核心，蘋果從其位於亞利桑那州的工廠訂購的大量晶片進一步鞏固其地位。台積電目前交易價格為353.13美元，過去一年的回報率為98.2%，五年的回報率為224.0%，這表明投資者對其在高端晶片製造領域的地位高度關注。這樣的業績數據往往會吸引成長型投資者和長期投資者的目光。

台積電的股價為353.13美元，比分析師的目標價417.92美元低約15.5%，這造成了一定的差距。根據Simply Wall St估值，股票交易價格比估計的公允價值高出約27.6%，這表明存在估值溢價。

蘋果對台積電美國產能的依賴程度增加，可能會影響投資人對台積電未來發展格局的看法，尤其是其在美國晶片生態系統中的角色。

隨著亞利桑那州的產能佔比在關鍵客戶供應鏈中佔據越來越大的比例，投資者可能會更加關注美國產能的發展、客戶集中度，以及台積電能否可靠地支持主要客戶的國內生產。

