雙殺！中伊經貿密集簽約後「戰爭就爆發」以國媒體揭內情

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府對伊朗的採購和招標記錄顯示，近幾個月來兩國簽訂了許多合約，顯示兩國之間有著活躍的商業往來。以色列媒體爆料，中國各省原本正計劃在德黑蘭舉辦貿易博覽會，但隨後戰爭就爆發。

耶路撒冷郵報指出，數據顯示，在美以對伊朗發動空襲前幾週，大量中國國有企業就已開始關注從能源、重工業到貿易促進等領域的項目，凸顯戰爭對中國企業帶來的風險。

中國是伊朗最親密的盟友之一，也是伊朗石油的最大買家。儘管中國譴責美國領導的行動「不可接受」，並呼籲各方保持克制，但迄今為止，中國對襲擊事件對伊朗商業和貿易的影響仍保持沉默。

中國政府對伊朗的採購和招標記錄顯示，近幾個月來已簽訂合約，這表明兩國之間有著活躍的商業往來，儘管中國在這些項目中的投資總額尚不清楚。但眾多國營企業被納入其中，顯示世界第二大經濟體為加強與伊朗的關係所做的努力，可能會將日益加深的中東危機對商業的影響傳遞到私部門之外。

地緣政治戰略諮詢公司首席戰略官邁克爾·費勒（Michael Feller）表示，「這場危機肯定會損害所有對伊朗的外國直接投資，而不僅僅是中國的投資」。

長期以來，北京一直支持受美國制裁的德黑蘭，以加深在中東的戰略和經濟影響力。2021年，雙方簽署了一項為期25年的合作協議，但協議的全部細節從未公開。

中國和伊朗透過參與地區集團在政治上走得更近，但近年來，由於中國在非石油貿易中沒有獲得巨大利益，兩國的經濟合作停滯不前。

中國方面的記錄顯示，一些合約於1月和2月簽訂或生效，涉及鋼鐵製造、輸電級電網設備、水電調試、陸路貨運走廊和德黑蘭貿易展等領域。

伊朗也參與了中國的「一帶一路」倡議，這是一項耗資數萬億美元的基礎設施計劃，旨在從東亞延伸到歐洲。去年12月，中國國家鐵路集團旗下國有子公司中國鐵路貨櫃運輸有限公司公佈了中亞西行線路的海外服務供應商名單，其中包括伊朗。

路透查閱的文件顯示，中國設備和工程服務雙向流入伊朗，而伊朗的原料和石化產品則流回中國工業。

中國地方政府也積極組織伊朗市場准入。浙江省商務廳的採購記錄顯示，與德黑蘭貿易展覽會相關的組織服務合約涵蓋了藥品、電子元件和汽車零件等領域。浙江是中國出口導向最強的省份之一，擁有數千家私營機械、電子和汽車供應鏈製造企業。

今年2月，伊朗公開招標，尋找承包商承辦今年稍晚在伊朗舉行的國際汽車零件展覽會，投標截止日期為3月2日。在陝西西北部和黑龍江東北部，省商務部門和國營油田設備公司也宣布將參加伊朗國際石油天然氣展覽會。

