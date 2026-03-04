政院：95無鉛汽油若漲逾37.5元 中油、政府吸收75％漲幅

行政院副院長鄭麗君今（4）日召開行政院「穩定物價小組」會議。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君今（4）日召開行政院「穩定物價小組」會議指示，近期內將每週加開物價穩定工作臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注因應中東情勢，以穩定物價。同時持續落實油價雙緩漲機制，會中也決議將關鍵原物料稅負減徵措施延長至今年9月底，力求降低國際油氣價格衝擊，確保國內物價穩定，全年CPI上漲率控制在2%以內的目標不變。

行政院表示，受中東戰事爆發的影響，3月3日布蘭特原油現貨價格每桶83.8美元，較2月27日的每桶72.01美元，上漲約16.4%。經濟部每日追蹤原油國際情勢與存量，目前國內石油存量達160天，加以中油公司亦將透過增購美國等地現貨，及調整油輪航速等措施，確保原油供應無虞。

液化天然氣（LNG）方面，台灣自中東進口約34%，中油公司目前已充分掌握抵港船期，3月底前天然氣之供應無虞。經濟部目前也已啟動確保4月份進口供應量的必要措施，中油公司將透過三階段方案存量調度作業。第一為「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口。

鄭麗君並請經濟部及中油公司落實調控供應，必要時洽請外交部駐外單位協助研處，確保我國能源供應不中斷、不量縮，中長期則應落實分散油氣進口來源，以強化能源供應韌性。

為降低國際油價上漲衝擊，鄭麗君請經濟部持續推行「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之汽、柴油雙緩漲機制，以減緩國際油氣價格上漲之衝擊，穩定民生物價。當95無鉛汽油售價分別漲至32.5元至34.9元、35元至37.4元時，將由中油公司分別吸收25%、50%漲幅；漲至37.5元以上，由中油公司及政府共同吸收75%漲幅；同時，延長減徵汽柴油貨物稅至9月底，汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元。

此外，考量中東衝突發展仍具高度不確定性，為提前因應物價上漲風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，原實施第16波減徵關鍵原物料稅負措施至本年3月底，會議決議啟動第17波措施，延長至今年9月底：（一）免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。（二）免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。（三）汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

