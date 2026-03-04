耐操又保值！2026最值得入手「11款SUV」 豐田、日產都上榜

美媒報導，2026年最值得購買的11款可靠SUV。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕購買一輛價格合理、耐用持久的車，是聰明的理財選擇。美國財經媒體報導，根據汽車研究機構iSeeCars的最新研究，他們分析了超過870萬輛新車與4億筆二手車里程數資料，找出「車輛平均售價」與「預期使用年限」之間CP值最高的車款。研究指出，以下11款SUV因為能在整個使用壽命內最大化車輛價值，被列為市場上最可靠、最值得購買的車型，2026年最值得入手。

1.Kia Sorento：根據iSeeCars研究，Sorento平均售價3萬9439美元，預期壽命8.5年，平均每年成本約4642美元。評測指出，它是一款出色的三排中型SUV，標準配備豐富、空間寬敞、資訊娛樂系統。

請繼續往下閱讀...

2.Chevrolet Trailblazer：平均售價2萬9371美元，預期壽命9年，每年成本僅3260美元。這款小型SUV空間表現優於同級，科技與駕駛輔助配備齊全。根據RepairPal，其年度維修與保養費僅約330美元，遠低於同級平均614美元。

3.日產（Nissan） Rogue：預期壽命10.8年，平均售價3萬4681美元，每年成本3197美元。RepairPal將Rogue列為市場前10大最可靠的緊湊型SUV之一。

4.本田（Honda） CR-V：壽命13.9年，平均售價3萬6385美元，每年成本僅2620美元。年度維修費約358美元，而同級平均為465美元。

5.三菱（Mitsubishi） Outlander Sport：壽命11.3年，平均售價2萬8391美元，每年成本2523美元。評測稱讚其內裝時尚、空間寬敞、座椅舒適，是家庭實用型SUV。

6.現代（Hyundai） Santa Fe：平均售價4萬2324美元，壽命9.6年，每年成本4406美元，被認為是價格合理且收納設計聰明的家庭SUV。

7.日產（Nissan） Pathfinder：壽命10.3年，平均售價4萬5072美元，每年成本4376美元。這款三排SUV具備多項標準安全與科技配備，拖曳能力最高可達6000磅。

8.本田（Honda） Pilot：壽命11.5年，平均售價5萬美元，每年成本4344美元。內裝寬敞、儲物空間充足，非常適合家庭長途旅行。

9.豐田（Toyota） Highlander：平均售價5萬1171美元，壽命12.7年，每年成本4038美元。RepairPal將其列為32款中型SUV中第六可靠車型。平均每年非預期維修次數約0.85次，低於同級1.18次。

10.Jeep Wrangler：壽命13.7年，平均售價5萬3090美元，每年成本3863美元。以傳奇越野能力著稱，適合熱愛戶外探險的駕駛者。

11.豐田（Toyota） 4Runner：壽命14.1年，平均售價5萬4061美元，每年成本3823美元。RepairPal指出，其每年平均非預期維修次數僅0.83次，優於中型SUV平均水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法