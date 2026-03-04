遠傳攜手微軟登上MWC 2026 井琪：遠傳智靈實現AI驅動維運韌性

遠傳總座井琪（中）應微軟邀請，於MWC 2026與微軟企業副總裁Kevin Shatzkamer（右）、西班牙電信（Telefónica）總監Juan Jose Marfil（左）同台對談，分享遠傳全面導入AI與應用心得。（遠傳提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 世界行動通訊大會（MWC 2026）本周盛大登場，遠傳除了與夥伴合作展出重量級應用之外，開展首日總經理井琪受邀與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer、西班牙電信（Telefónica）網路/IT與電視業務總監Juan Jose Marfil同台對談。井琪指出，遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發「遠傳智靈」，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論，優化作業流程、加強維運韌性。

井琪表示，遠傳與微軟是長期的戰略合作夥伴，遠傳很早即洞察導入AI的先行者優勢，積極引進並廣泛應用微軟Copilot推動員工賦能、在組織內播下AI的種子，如今已逐步開花結果。他說，AI的價值不僅是財務收益，更關鍵的是解決問題、創造全新價值，例如透過結合生成式AI，得以更完整保存並傳承網路部門資深同仁的寶貴經驗，進一步強化網路穩定性；同時也藉由AI提升員工生產力，促進工作與生活平衡，落實「我們投資的不是AI，而是員工」的核心理念。

請繼續往下閱讀...

對於AI代理議題，井琪表示，導入AI的目的並非取代員工，而是協助員工發揮更大價值；AI無法承擔責任，唯有「人」才能當責。遠傳自主開發的「遠傳智靈（FET Intelligent Angel）」AI平台，扮演的角色正是能與員工協作的數位助理（Angel），而非代理（Agent）。透過AI「內服外用」，「遠傳智靈」已於2025年開始導入企業客戶，今年將加速拓展應用版圖、全面推向市場。遠傳結合自身AI落地的實戰經驗，攜手企業夥伴快速啟動AI轉型，共同搶佔AI黃金成長期。

微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer表示，遠傳已展現領先的電信營運商如何運用AI升級網路營運，從被動化為主動出擊、並結合AI代理邁向自主決策，證明由AI驅動的營運能力，改變的不僅是在網路維運層面，更將大幅提升營運韌性、規模化能力與競爭差異化的優勢。

井琪說，遠傳運用微軟網路營運代理（NOA，Network Operations Agent）架構，推動網路從自動化邁向自主化，提升網路韌性與服務品質，同時降低營運複雜度與人力負擔。遠傳也運用NOA架構，透過在網路維運中心（NOC）與管理流程中導入代理式AI，推動網路營運模式由被動式故障排除，轉型為具備預測能力，並在可控範圍內實現自主決策。

井琪指出，目前遠傳網路維運中心近60%的維運作業已由AI輔助，每月執行約10,500項維運任務，包括事件摘要、工單自動結案、網路檢查、及主動語音告警。AI代理每月支援近7,000筆營運查詢，平均回應時間為16秒，多數維運作業能在1分鐘內完成。不僅提升營運效率，更大幅降低人為錯誤機率、加快復原時間，讓專業工程團隊能專注於更高價值的工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法