財經 > 財經政策

散裝航運淡季不淡 慧洋自結2月賺0.31元

2026/03/04 20:03

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋（2637）2月合併營收12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.3億元，每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

慧洋指出，近期中東戰火升溫，相關區域保費已大幅提升，雖紅海、波斯灣一帶主要為貨櫃船及油輪通行為主，散裝船受影響較小，仍將積極與租家協調溝通，避免前往。

展望2026，慧洋說，3月份南美洲穀物收成旺季可望延續散裝運輸需求，而美中後續貿易關係、全球政經局勢以及區域衝突的變化，慧洋將持續審慎觀察。

慧洋表示，自1月份以來南、北美洲穀物出貨需求強勁，船舶供給吃緊，帶動2月傳統淡季散裝運價指數向上攀升，挹注慧洋營運繳出亮眼表現。

在船隊佈局方面，2026年預計將有8艘新船加入營運團隊，皆為最新型節能船舶，增加慧洋在船隊調度與合約議價空間；今年亦將維持去年處分船舶力道，提升船隊整體營運效率，並充實現金流以強化財務結構。

