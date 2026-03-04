宏碁多款新品齊發 台灣業績有望與去年持平

宏碁宣布推出大尺寸立式平板系列─Acer Iconia X14 與 Acer Iconia A14 ，此系列針對現代人多元的影音與辦公擴充需求，搭載14吋大螢幕，並內建一體式立架設計。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠宏碁（2353）開春立刻推出多款新品，包括14吋立式平板、 Iconia X12旗艦平板、旗艦輕薄AI筆電 Acer Swift 16 AI以及迷你超級電腦，宏碁表示，雖然記憶體價格持續飆漲，硬碟供應嚴重吃緊，影響部分市場需求，延後採購時程，但標案市場影響相對有限，為因應零組件上漲成本，電腦價格已陸續進行調漲，在新品推出下，力拚今年台灣業績與去年持平。

宏碁宣布推出大尺寸立式平板系列─Acer Iconia X14與Acer Iconia A14 ，此系列針對現代人多元的影音與辦公擴充需求，搭載14吋大螢幕，並內建一體式立架設計，無須手持或額外加購配件的限制，讓平板可隨時隨地自立使用，打造更直覺、輕鬆的數位生活。

針對專業人士推出旗艦輕薄AI筆電 Acer Swift 16 AI，搭載全球最大觸覺回饋觸控板、2.8K OLED鏡面，更是搭載英特爾Core Ultra X9處理器的先行機種，宏碁表示，該款筆電以鋁合金美學、智慧AI工具與卓越的顯示技術，成為數位創作者與高階商務族群的全新最佳選擇。

繼先前推出搭載NVIDIA方案的GN100迷你超級電腦後，宏碁另一款商用系列新作Veriton Mini AI Workstation - RA100也正式在台發售。宏碁指出，這款Copilot+ PC搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，為企業用戶與專業創作者在AI運算設備上，提供更具彈性且兼具高頻寬記憶體性能的多元選擇。

