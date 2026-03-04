記憶體漲價影響 三星Galaxy S26台灣售價調漲1000-3000元

右二為台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星年度旗艦機Galaxy S26系列今日正式登台，建議售價均較前一代調漲約1000元至3000元。台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，主要是受記憶體跟零組件價格漲價影響，這是全球手機業者都會遇到的挑戰，且因匯率影響，各國反映成本不一，而三星是上、下游布局最完整品牌，這是優勢，會降低衝擊。

陳啓盟進一步說，S26是全球首款智慧防窺手機，集結直覺AI功能、攝影機和相機等新亮點，且台灣市場會利用資源和優惠，讓消費者有感降價，預估S26系列登台銷量年增逾10%以上。

請繼續往下閱讀...

三星表示，Galaxy裝置具備AI功能，截至2025年底，已有超過4億支，在2026年將達成8億支的目標。

就台灣整體手機市場，陳啓蒙說，去年銷售量年約略持平，銷售額約有10%成長；其中，成長動能主要來自於高階手機，600美元以上價格帶手機銷售量、銷售額均有15%左右成長。今年由於受廣泛科技產業影響，預期台灣整體手機市場銷售量年減約7-10%，銷售額則為正成長。

陳啟蒙說，由於受記憶體漲價，以及電信業者拉抬ARPU等因素，預期台灣手機市場平均售價會調漲3000、4000元。

針對今年有手機新品牌登台，以及競爭對手推出摺疊機一事，陳啓蒙說，手機市場每年都有新競爭，而台灣三星目標打造無可爭議的Premium brand，因此持續投資品牌行銷，並拓展自有通路，提供優質的消費體驗。觀察三星商城佔三星整體銷售約7-8%、三星智慧館則佔約12%，將持續往商城+智慧館佔比25%邁進。

另外，台灣三星觀察Galaxy Z Fold7｜Z Flip7銷售，此系列銷售量較前代成長10%，銷售額更成長近40%。分析機型佔比，過去Flip：Fold= 8：2，這次Z Fold7輕薄有感升級，Flip與Fold比重接近1：1。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法