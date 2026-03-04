台股重挫逾千點 金管會呼籲投資人冷靜應對

台股今日慘跌1494.77點，呼籲投資人理性面對短期波動，並緊盯兩大面向包括：「國際政經情勢發展」及「台股相關指標變化」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股崩盤大跌，加權指數今日慘跌1,494.77點，跌幅4.35％，指數收在3萬2828.88點收盤。金管會今天表示，呼籲投資人理性面對短期波動，並緊盯兩大面向包括：「國際政經情勢發展」及「台股相關指標變化」，適時採行相關措施。

金管會表示，統計近3日（3月2日至4日）台股集中市場跌幅7.3％，亞洲主要股市中，上海跌1.93％、香港跌5.19％、日本跌7.82％、韓國跌18.43％，換言之，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

就基本面來看，今年1月底台股本益比約25.84倍，現金殖利率2.06％，加計股票股利為2.12％，國內上市櫃公司今年1月底營收金額為新台幣4.724兆元，較去年同期成長30.96％，營收金額為歷年同期最高。

截至3/3，信用交易整戶擔保維持率在為185.25%，另全市場借券賣出占市場成交值比率為2.46%。

金管會強調，已請證交所及櫃買中心於今日盤後發布新聞稿，呼籲投資人理性面對短期波動，另將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施。

