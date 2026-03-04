不是輝達和台積電！外媒看好「5檔AI股」能讓你成百萬富翁

外媒看好這5檔人工智慧股票可能讓你成為百萬富翁。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，分析師Micah Zimmerman指出，他一直對AI股票抱持懷疑態度，不是因為不看好技術，而是因為這個產業充斥著高估值、資金泡沫，坦白說還有過度炒作。大多數AI股票的股價已經反映了它們「改變世界」的預期，但以下5檔股票還沒被炒到天價，如果你厭倦了市場的炒作與泡沫估值，這份名單值得關注。這5檔人工智慧（AI）股票可能讓你成為百萬富翁。

分析師指，該5檔股票是AI基礎設施的核心支柱，隨著時間推進，有潛力帶來可觀財富。對於有耐心、能承受波動的投資者來說，這些低調的AI推手，可能成為未來的「百萬富翁製造機」。選擇這些股票的原因是，它們並不是AI熱潮的代表股票，正因如此，它們才值得關注。前2檔股票負責現代資料中心的「大腦」，後3檔則將AI深入企業工作流程和支撐數據層。這5檔股票都具備超越大盤的潛力。

1.美超微（Supermicro）

Supermicro是AI浪潮背後的「穩固管線」。公司製造高效能、GPU密集的伺服器和機架系統，供超大規模資料中心與企業用於AI叢集。隨著AI資料中心支出暴增，每一個新機架都需要Supermicro擅長的液冷與節能設計。

AI資本支出正在從單純購買GPU，轉向優化整個資料中心堆疊。Supermicro能快速為輝達與其他加速器定制解決方案，已帶來穩健營收增長。股價過去一年因毛利壓力、盈利不如預期與競爭加劇下跌約40%至50%，這對長期投資者而言是低成本進場的機會。若公司能維持中期年均十幾百分比的盈利增長，今日投入5位數美元，長期有可能累積成6位或7位數資產。

2.Arista Networks

AI模型運行離不開在加速器之間移動龐大資料，而Arista Networks正是提供高效能以太網交換機與軟體的公司，為雲端與AI資料中心提供低延遲、高頻寬網路。Arista近期年營收成長約28%，2025年營收達約90億美元，並將AI網路收入目標從15億美元提高至2026年的27.5億美元。其400G與800G平台，以及規劃中的1.6Tb路線圖，正在支援多家雲端巨頭與AI模型建置，為未來收入複利增長提供支撐。

3.UiPath

UiPath是一家中型軟體公司，已悄然成為工作流程AI平台，源自其機器人流程自動化（RPA）技術。公司在此基礎上加入生成式AI與專屬模型，協助企業建立能讀取文件、理解意圖並自動觸發流程的軟體機器人。大部分企業不會自行開發AI代理，而會採用已嵌入後台工作流程的供應商。UiPath擁有數千家客戶，與Microsoft、SAP、Oracle深度整合，提供財務、人資及IT服務的AI助理。儘管股價過去一年下跌，但這是由於市場整體軟體板塊下滑，而非公司核心業務衰退。

4.Qualys

Qualys是被低估的AI網路安全公司，提供雲端漏洞管理、威脅偵測及合規工具。它使用AI來優先排序真正的風險，並建議優先修復項目。隨著AI擴散，攻擊面增加，對安全基礎建設需求上升，這正是Qualys的優勢。該公司採訂閱模式、高利潤且易交叉銷售，適合長期複利增長。2026年初股價下跌超過13%，因市場預期營收增長放緩，但分析師認為這只是短期波動，提供吸引人的買入區間。

5.Teradata

Teradata是一家老牌科技公司，已重塑為AI時代的資料平台。其VantageCloud與ClearScape Analytics平台，讓企業整合多雲與資料中心資料，進行分析、向量搜尋與AI模型運行。核心概念是AI運作前，資料必須乾淨、有序並可控。Teradata致力成為企業的中央資料與AI層，不論使用AWS、Azure、Google Cloud或自建硬體。

今年2月Teradata公布第四季業績超預期，股價一度飆升42%，但估值仍低於自由現金流12倍、營收兩倍，市場仍認為它相對低估。未來若持續掌握資料與AI角色，它可能被市場重新定義為先進的AI資料平台。

