輝達年度盛會GTC進入倒數 黃仁勳將端出令世界震撼新晶片

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達宣布全球頂尖的人工智慧（AI）與加速運算大會GTC將於3月16日至19日在美國加州聖荷西舉行，來自190多個國家的3萬多名與會者將齊聚一堂，涵蓋開發者、研究人員、企業領袖與AI原生企業，共同探討AI如何成為關鍵基礎設施，推動全新的產業時代。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳日前透露今年GTC將發布一款令世界震撼的晶片，市場猜測可能是下一代架構的AI新晶片，屆時是否再創話題，值得關注。

黃仁勳指出，GTC是AI產業時代的核心。AI不再只是單一突破或應用，而是關鍵基礎設施。每家公司都將使用AI，每個國家都將建構AI。從能源與晶片，到基礎設施、模型和應用，技術堆疊的每個層面都在同步發展，而你將在GTC見證這一切的全面實現。

今年GTC亮點在於黃仁勳將於美西時間3月16日上午11點發表主題演講。主題演講將分享NVIDIA在全端AI堆疊的最新突破，涵蓋加速運算、AI工廠、開放模型、代理型系統與物理AI，並為業界指明未來一年的發展方向。

輝達表示，AI如同一塊五層蛋糕，GTC將展現AI的各個層面，包括能源、晶片、基礎設施、模型與應用。透過主題演講、演講議程與現場展示，與會者將了解每個層面如何擁有各自的合作夥伴、技術與專業人才生態系，以及這些層面的彼此協作，如何推動史上規模最大的基礎設施擴張之一。

GTC將有逾千場演講議程，從AI工廠與大規模推論，到機器人、數位孿生、科學運算、量子運算及企業AI部署，GTC的演講議程將深入探討AI堆疊每個層面的建構、擴展和最佳化，以及這些層面如何在實際生產環境中彼此串連。黃仁勳也將與A16Z、AI2、AMP Coalition、Black Forest Labs、Cursor、Reflection AI與Thinking Machines Lab等業界領袖對談，聚焦開放前沿模型的最新進展及其未來發展方向。

GTC也將舉辦主題演講的會前直播節目，匯集業界領袖，探討超越AI的加速運算，以及支撐人類史上最大基礎設施建設的五層堆疊，同時解析該基礎設施要在全球落地所需要的生態系。重量級講者包含Perplexity執行長Aravind Srinivas、LangChain執行長Harrison Chase、Skild AI執行長Deepak Pathak、OpenEvidence執行長Daniel Nadler，以及Mistral AI執行長Arthur Mensch。

GTC現場也有實作訓練與認證，開發者與工程師可透過9場全天工作坊、60多個實作實驗室課程及現場認證機會，掌握AI、加速運算、網路、資料科學與物理AI等領域的熱門技能。大會亦提供自學課程、教育者計畫與一對一訓練諮詢，協助培育AI基礎設施擴張所需的專業人才。

同時有超過240家NVIDIA Inception新創公司將展示涵蓋物理AI、機器人、生成式AI與企業應用等技術。新創與創投的專屬議程、與頂尖創投共同舉辦的AI Day，以及NVentures交流活動，將串連在AI產業堆疊各層面的創辦人與投資人。

GTC亦特別舉辦開發者與研究專場，在GTC大會上，開發者可直接向NVIDIA工程師與合作夥伴學習，並與建構下一波AI應用的全球生態系接軌。技術深度解析、CUDA專題講座與基礎設施工作坊，將探索大規模模型訓練、推論最佳化，以及在雲端、邊緣與主權環境中部署AI服務等主題。

此外，超過150場學術海報發表將聚焦全球AI社群的前瞻研究成果，涵蓋模型創新、機器人、系統架構與新興AI應用。

