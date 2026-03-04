昇達科2025年EPS 7.87元 擬配息6.8元

昇達科董事長陳淑敏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星與高頻通訊零組件廠商昇達科（3491）2025年營業收入24.52億元，淨利5.19億元，EPS 7.83元。其中，2025年第4季受惠於低軌衛星相關產品出貨放量，營收達8.34億元，年增56%、季增72%，創下單季營收歷史新高，而單季毛利率從第一季的51%逐步上升至第四季的59%，顯示高階低軌衛星產品出貨比重持續提高，加上高頻通訊元件技術門檻帶來的附加價值，帶動整體產品組合改善，稅後淨利2.16億元，季增144.8%，單季EPS 3.23元，創單季新高。

昇達科今日董事會擬分派現金股利6元、資本公積發放0.8元，共計6.8元。

請繼續往下閱讀...

昇達科指出，隨著全球低軌衛星網路建設加速，來自低軌衛星相關產品的營收占比持續攀升，由2024年約43%提升至2025年59%，第四季更進一步達到約70%，顯示低軌衛星市場需求正快速放大。

法人指出，低軌衛星系統為達到高速資料傳輸與低延遲通訊，對高頻天線、波導及射頻模組等關鍵零組件需求明顯提升，而昇達科長期深耕毫米波技術，並已進入國際衛星供應鏈，使其成為相關產業成長的重要受惠者之一。

產業界觀察，隨著新一代低軌衛星計畫陸續推進，衛星發射頻率與製造週期正持續加快，整體產業逐步朝「低成本、快速迭代、大量部署」的模式發展。同時，衛星系統對高頻寬與低延遲通訊能力的需求提升，也推動通訊頻段逐漸往更高頻發展，使毫米波頻段的重要性持續提高。這類具備航太品質認證與高頻設計能力的供應鏈廠商，被視為未來衛星通訊產業升級的重要基礎。

昇達科公告一月份自結每股盈餘為1.44元，法人推估，昇達科近年持續擴充產能與製造能力，包括高階精密製造設備、自動化產線與海外生產據點布局，這些相應的準備加上掌握到需求面的擴增，法人普遍預期今年EPS可望上看20元以上。

法人指出，昇達科近年持續擴充產能與製造能力，包括高階精密製造設備、自動化產線與海外生產據點布局，隨著相關產能逐步到位並配合市場需求擴張，預期公司今年營收與獲利仍具成長空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法