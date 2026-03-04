台股崩跌1494點 國安基金：必要時不排除召開臨時會

台股連跌3天，國安基金表示，必要時不排除召開臨時委員會。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中東戰爭衝擊全球股市，台股連跌3天，今天更崩跌1494點、創史上第3大跌點，外界關注國安基金動向。對此，國安基金官員表示，正密切關注市場情況，如果市場出現不理性現象，導致投資人信心崩潰、市場秩序混亂等，不排除召開臨時委員會討論相關因應對策。

國安基金官員表示，目前金融市場受到中東戰爭的影響，但除了油氣價格受影響，目前其他影響有限，台灣的基本面沒有影響，近期台灣出口很好，主計總處預測今年GDP成長7.71%，今年如果沒有意外經濟表現應該不錯。官員表示，國安基金會密切關注國內外情勢發展，必要時不排除開會討論因應對策，「今天期貨已上漲，明天搞不好有機會回穩」。

請繼續往下閱讀...

國安基金過去曾9度進場護盤，最近一次護盤是因川普政府公布對等關稅，引發全球股市重挫，國安基金自2025年4月9日起啟動第9次護盤，至2026年1月12日決議退場，累計護盤期間達279天，刷新史上最長護盤紀錄，此次護盤期間台股累計上漲1萬2107點、漲幅約65.59%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法