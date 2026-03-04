第一金獲利拚連6年新高，今年現金股利上看1.2元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控獲利已連續5年改寫新高紀錄。第一金副總經理李淑玲今日表示，第一金每年皆以持續成長為目標，今年亦將全力挑戰再創新高。針對股東關切的股利政策，她指出，為回饋股東，將向董事會提案提高現金股利配發率，不僅回到過往6成以上水準，並以超過65%為目標；股票股利則將視未分配盈餘稅率情況，作適度搭配。

法人推估，第一金去年每股配發現金股利0.95元，另搭配股票股利0.25元，現金配發率約52%。若今年提高至65%，以去年每股稅後盈餘（EPS）1.87元推算，現金股利有機會上看1.2元，配息水準可望明顯提升。

第一金與旗下第一銀行去年獲利同步攀峰。金控稅後盈餘達269.33億元，年增6.2%，連續第5年創高，EPS為1.87元；銀行子公司稅後盈餘256.63億元，年增7.8%。此外，證券、人壽等子公司合計貢獻獲利24.20億元，年增4.5%，對金控整體獲利貢獻度接近9%，今年目標提升至10%以上，持續強化多元獲利結構。

在放款業務方面，一銀去年總授信餘額年增6.3%，其中房貸年增5.6%。今年整體放款成長目標約5%，房貸市場估計成長5%至6%，市場將回歸自住剛性需求為主。

一銀指出，目前房市交易量確有下滑，核貸較多是整批房貸交屋，整體市場交易相對清淡。價格方面預期呈現「量縮、價微調」格局，由於建商成本墊高，價格大幅下修空間有限，但可能透過裝潢、家電等配套方案，提高議價彈性。

針對「新青安」貸款將於7月到期對房市的影響，一銀表示，目前多為既有案件交屋延續，若7月如期退場且未推出新優惠措施，預期承作量將逐步下滑。不過，即便政策退場，市場仍有首購貸款等相對優惠利率方案支應自住需求，整體衝擊可望逐步消化。

展望2026年，第一金指出，面對全球關稅變動與產業布局調整，銀行將持續支持企業對外擴充，帶動長期放款成長機會。在兼顧海外擴張與風險控管前提下，集團將整合綿密的國內外據點，提供企業跨境融資與多元金融服務。

