全家超商去年每股賺7.6元 擬配發現金股利6.5元

全家（5903）便利商店今天董事會通過2025年合併營收為1100.42億元，年增4.7%；稅後淨利為16.96億元、每股盈餘為7.6元。

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天董事會通過2025年合併營收為1100.42億元，年增4.7%；稅後淨利為16.96億元、每股盈餘為7.6元，較前年同期每股盈餘17.04元大減，主要是2024年認列中國投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

全家董事會也通過每股擬配發現金股利6.5元，以今天收盤價194.5元計算，現金殖利率約3.34%。

全家表示，去年獲利持續成長主要受惠於便利商店本業穩健，去年持續展店、總店數達4,470店，並以差異化鮮食、虛實渠道併進、家戶商機佈局、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長，加上轉投資事業晉欣食品及上櫃子公司全家國際餐飲皆表現亮眼，貢獻集團整體營收成長再創新高。

今年「全家」持續朝「以顧客為核心，成為無所不在的跨產業便利生活服務平台」核心目標邁進，將持續展店、深化虛實渠道整合、強化鮮食商品競爭力、對應健康分眾與小家戶需求、深耕會員點數電商經濟，整體營運狀況前景可期。

