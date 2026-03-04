上櫃指數跌近5％ 櫃買：上櫃公司基本面穩健 投資人可安心

櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人應理性看待近期行情波動。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受戰事等國際變局影響，今日台股震盪，上櫃指數收在293.80點、下跌15.01點，跌幅4.86%。櫃買中心則出面呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人應理性看待近期行情波動。

櫃買中心表示，股價是反映公司實際業績與未來展望，觀察上櫃公司營收表現，今年1月全體上櫃公司營收2860億元，年增24.0%。且營收成長的公司佔總體0.9%，顯示上櫃公司具備強勁的營運韌性，顯示上櫃公司基本面穩健。

請繼續往下閱讀...

此外，行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率可達7.71%，顯示國內景氣也處持續成長態勢。

櫃買中心表示，今年台灣經濟仍具成長動能，上櫃公司基本面穩健，櫃買中心將於3月12日起舉辦6場次18家上櫃公司之業績發表會，向投資人說明公司及產業狀況。

櫃買中心也呼籲，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議在投資前應依本身投資策略理性分析，避免非理性投資交易，並注意相關市場風險。櫃買中心將持續密切關注國際政經情勢對櫃買市場之影響，加強上櫃公司資訊公開透明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法