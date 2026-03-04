1月外銷訂單突破700億美元大關 年增60％連12紅

經濟部今公布1月外銷訂單統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布1月外銷訂單統計，1月外銷訂單金額769.1億美元，創歷年單月新高，也是首度1月站上700億美元大關，月增0.9%，年增60.1%，呈連續12個月正成長。

1月接單表現優於原先預期，統計處長黃偉傑指出，「主要成長動能還是AI（人工智慧）」，AI、高效能運算、雲端資料服務等應用暢旺，加上去年同月適逢春節，比較基數較低所致。

按貨品別觀察，兩大接單主力中，資訊通信251.5億美元，寫歷年同月最高、單月第3高，年增102%，主要接單動能來自美國、東協及歐洲；電子產品325.9億美元，創歷史新高；年增78.6%；光學器材因光學檢測及量測設備需求上揚，年增18.6%。

傳統貨品部分，受惠AI供應鏈需求續增，加上農曆年前客戶備貨效應，機械產品、塑橡膠製品、化學品以及基本金屬接單增加，分別年增40.6%、13.9%、10.4%、8.8%。

觀察主要接單地區，第一大接單地區為美國275.4億美元，佔比35.8％，年增64.3%，其次是東協158.4億美元創歷史新高，佔比20.6％，年增67%，中國及香港則是141.3億美元，佔比18.4％，年增58.9%。黃偉傑補充，中港接單成長不能解讀是需求復甦，主因是還是春節落點不同的基期因素以及年節前拉貨潮的季節因素。

1月外銷訂單海外生產比47.7%，年增2.6個百分點，主因高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。

展望未來，統計處預估，2月接單額落在563億至583億美元，年增9%至12.9%；排除春節因素來看，預估1、2月合計接單額1332億至1352億美元（前2月均值未達700億美元），年增落在33.6%至35.6%。

