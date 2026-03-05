自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最後1天！去年9-10月統一發票7張大獎未領 消費地點在這裡

2026/03/05 08:00

去年9-10月統一發票，領獎期限至今天截止。（記者鄭琪芳攝）去年9-10月統一發票，領獎期限至今天截止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！去年9-10月期統一發票，領獎期限截至3月5日止，今天是最後一天，但目前100萬元以上大獎中獎發票還有7張未領，其中1000萬元特別獎有1張未領，中獎人在桃園市中壢區中山東路「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」購買食品等共153元。

另，去年9-10月統一發票200萬元特獎有4張未領，包括：App Store應用程式165元、街口支付手續費90元、桃園市桃園區慈文路「POYA Beauty寶雅」消費1117元、屏東縣潮州鎮信義路「寶昌食品」消費120元。

至於去年9-10月雲端發票專屬100萬元獎則有2張未領，包括：App Store應用程式165元、宜蘭縣員山鄉員山路1段統一超商花71元買飲料等。

財政部表示，去年9-10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」，200萬元特獎中獎號碼「46587380」，領獎期限至3月5日止，今天中獎人若未現身領獎，就會與大獎擦身而過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財