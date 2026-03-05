最後1天！去年9-10月統一發票7張大獎未領 消費地點在這裡

去年9-10月統一發票，領獎期限至今天截止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！去年9-10月期統一發票，領獎期限截至3月5日止，今天是最後一天，但目前100萬元以上大獎中獎發票還有7張未領，其中1000萬元特別獎有1張未領，中獎人在桃園市中壢區中山東路「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」購買食品等共153元。

另，去年9-10月統一發票200萬元特獎有4張未領，包括：App Store應用程式165元、街口支付手續費90元、桃園市桃園區慈文路「POYA Beauty寶雅」消費1117元、屏東縣潮州鎮信義路「寶昌食品」消費120元。

至於去年9-10月雲端發票專屬100萬元獎則有2張未領，包括：App Store應用程式165元、宜蘭縣員山鄉員山路1段統一超商花71元買飲料等。

財政部表示，去年9-10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」，200萬元特獎中獎號碼「46587380」，領獎期限至3月5日止，今天中獎人若未現身領獎，就會與大獎擦身而過。

