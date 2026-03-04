望隼2月營收年增21％ 2月取得日本矽水膠鏡片證照

望隼矽水膠鏡片2月取得日本證照。圖左為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）今日公告2月合併營收為3.15億元，月減14%、年增21%，累積前2月營收較去年同期成長32%。望隼表示，主要是延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。

展望今年，望隼表示，日本及中國客戶的訂單持續暢旺，現在台灣廠及中國廠兩岸稼動率仍持續接近滿載。2月已取得日本矽水膠鏡片證照，預計下半年將正式量產出貨，可望為日本市場注入強大動力；中國市場受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片依舊供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除子公司積極佈局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

望隼指出，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。隨著中國景氣復甦，矽水膠鏡片將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的成長。

