產業競爭劇烈 momo去年獲利衰退

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告2025年稅後淨利29.9億元、年減13.4%，每股稅後盈餘（EPS）11.29元，並擬配現金股利每股10元，配發率達88.57%。

富邦媒去年全年營收1086.7億元，儘管年減3.46%，仍是連續第四年突破千億元大關卡。富邦媒指出，去年終端消費市場審慎、產業競爭加劇，不過仍維持一定營運水準，並將持續強化多元引擎。

富邦媒指出，momo持續推動平台化經營與商業模式升級，旗下「mo店+」平台商品與商家數量持續擴展，去年上架商品達到340萬件、精選商家逾9000家，商品供給完整度與多元性顯著提升，在整體交易結構的佔比也持續提升，有利於強化毛利率。

同時，「momo Ads」品牌滲透率穩步上揚，透過AI數據應用與站內外整合行銷機制，提升單位流量產值與既有流量變現效率，使收入來源更趨多元，強化整體營運韌性。

此外，momo會員制貢獻也持續擴大。去年高價值會員規模持續擴大、購買力也穩健，付費會員月均消費金額較一般會員逾10倍，續訂率維持在60%以上，高頻消費族群規模穩步成長，成為支撐平台營收穩定與收入品質提升的重要基礎。

此外，去年底推出的輕量型會員方案「moPro」，也進一步擴大高價值客群覆蓋範圍，帶動會員滲透率與規模提升。隨著回購頻率與客單價最佳化，會員消費集中度持續提升，強化收入品質與盈餘可預期性，為平台建立具延展性與穩定性的長期發展基礎。

展望未來，momo指出，將持續深化「科技電商」戰略，除提升營運效率，將長期累積的技術與數據能力轉化為更具穩定性的經營成果，也將升級AI應用與智能倉儲，最佳化成本結構，在市場調整期追求長期成長目標。

