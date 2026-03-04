2025年售屋所得標準出爐 舊制豪宅門檻及獲利率未調整

財政部今發布「2025年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，高價房屋門檻及獲利率未調整。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今發布「2025年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，一般舊制房屋按房屋評定現值一定比率計算所得，部分行政區調高所得標準1至5個百分點；高價房屋則以實際成交金額按房地比計算所得，獲利率維持20%，高價房屋門檻也維持2024年標準，例如台北市為總價6000萬元、每坪單價120萬元。

財政部表示，我國自2016年起實施房地合一課徵所得稅新制，個人出售2016年1月1日以後取得的房地，屬新制課稅範圍，應以房地實際成交價格為基礎計算房地交易所得課稅；個人出售舊制房屋，即2015年底以前取得的房屋，應併入綜所稅申報，售屋所得應依實際交易金額計算，若未申報交易所得或無法證明成交金額或原始取得成本，則按財政部公布標準計算所得。

其中，房地總成交金額達「一定金額門檻」的高價房屋，以實際成交價按房地比計算歸屬房屋的收入，再以收入的20%計算售屋所得；至於高價房屋門檻，台北市維持房地總價6000萬元（含車位）或每坪單價120萬元（不含車位），新北市為總價4000萬元或每坪75萬元，其餘4都及新竹縣市為總價3000萬元或每坪50萬元；其他地區則為總價2200萬元，每坪單價為35萬元。

除高價房屋外，一般舊制房屋按「房屋評定現值」一定比率計算所得，考量部分地區經濟發展程度及與鄰近地區衡平，調增所得額標準1%至5%，例如台北市由房屋評定現值的45%~48%調高為47%~50%，新北市板橋區、永和區、中和區、三重區、新店區、蘆洲區、新莊區及土城區由44%調高至47%，桃園市桃園區、中壢區由33%調高至38%等。

