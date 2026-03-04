501人驚魂返台！ 阿聯酋航空從杜拜飛台灣首個航班安全抵達

中東衝突爆發以來，阿聯酋航空從杜拜飛往台灣的首架航班於週三下午降落。機上501人平安返台。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自中東近期衝突爆發以來，阿聯酋航空從杜拜飛往台灣的首架航班於週三下午降落。機上501人平安返台。

阿聯酋航空週二宣布，由於區域空域關閉，所有往返杜拜的定期航班將繼續暫停至阿聯時間3月4日晚上11:59。該航空公司表示，3月3日和4日將營運有限的客運和貨運航班。

提前預訂的乘客將享有優先權。建議旅客在前往機場前，請務必確認已收到阿聯酋航空的直接通知或已確認這些限量航班的座位。

美國、以色列和伊朗之間的衝突升級導致大規模航班中斷。阿聯酋航班有限恢復後，部分乘客得以離境，其中包括首班從杜拜飛往台灣的阿聯酋航空航班上的乘客。

根據阿聯酋航空官網顯示，EK366航班於凌晨3點51分從杜拜起飛，預計下午4點06分左右抵達桃園機場2號航站樓。該航班已抵達登機口。

根據桃園機場網站消息，阿提哈德航空往返阿布達比和台灣的航班週三仍取消，其中兩班航班受到影響。阿提哈德航空表示，原定於台灣時間3月5日下午6點前起飛的航班均已取消，而當晚稍晚的航班是否取消仍未確定。

