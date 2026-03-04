台南重大投資再添生力軍 企業加碼8億元七股建廠

元融集團於七股科技工業區新建廠房模擬透圖。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天由市長黃偉哲主持重大投資會報，定期檢視列管案件辦理進度，逐案掌握投資推動情形，在符合法規前提下加速行政作業。南市經發局表示，本次投資會報新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規劃投資金額達8億元，展現企業對台南發展潛力的高度信心。

南市經發局表示，自市長黃偉哲上任以來，迄今已成功推動131件重大投資案件完成投資，落實投資金額高達2404億元。

黃偉哲表示，在全球高科技浪潮與產業鏈重組趨勢下，台南積極搶占發展先機，加速布局先進半導體、AI與智慧機器人等關鍵產業，城市國際能見度與產業影響力持續攀升。市府同步引導傳統產業導入AI應用，推動數位轉型與升級，厚植在地產業發展。透過完善產業用地整備與整體規劃，精準補強價值鏈關鍵環節，積極吸引核心技術企業設立研發與營運據點，強化產業聚落韌性與競爭力。

經發局張婷媛指出，本次解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括專注於鋼類銲接材料生產研發的中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」品牌銷售優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，不僅增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會，而台南市政府持續積極推動招商引資，打造完善的產業投資環境，主動爭取各類投資案件落腳台南，帶動相關供應鏈廠商持續加碼投資。

