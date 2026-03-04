央行出手穩匯！台幣逼近31.8元後貶幅收斂 ，收盤仍創10個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰火蔓延，亞洲股市在外資提款下，無一幸免，台股暴跌逾1400點，外資續賣超近千億元，新台幣兌美元匯率盤中也重貶1.73角，最低下探至31.782元、逼近31.8元關卡，不過尾盤央行出手調節，最後半小時，貶幅收斂至1角以下，最後收在31.695元、貶值8.6分，匯價連3黑且創逾10個月新低，成交量41.305億美元巨量，為史上第5大量。

台股今日崩跌1494.77點，創史上第3大，收在32828.88點，三大法人合計賣超1297.36億元。其中，外資仍賣超964.65億元，為歷史第3大賣超金額。

外資持續賣超、熱錢匯出壓力，加上避險資金湧入美元，新台幣兌美元匯率3天貶值4.44角，貶幅相當驚人，成交量也連兩日超過40億美元。

匯銀人士指出，新台幣今年以來大致在31.3元至31.7元大區間內，今日盤中最低來到31.782元，已經貶破整理區間，若31.8元失守，接下來就是直奔32元整數大關。

在此關鍵時刻，央行加劇干預力道，使匯價收盤穩在31.6元價位，可為台幣爭取多一點喘息空間。惟外資今日賣超規模仍未收斂，明日匯價恐持續測試31.8元關卡。不過美元指數下午反彈力道已減弱，甚至回落至98.9，可進一步觀察今晚美股走勢，以及中東情勢發展。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數漲0.13%，台幣貶值0.27%、韓元貶值0.2%、人民幣貶值0.17%、新幣下跌0.07%、日圓小跌0.03%。

韓元在今日凌晨的夜盤一度貶破1500兑1美元，創下金融海嘯以來新低。為此，韓國央行一早宣布成立緊急任務小組，總裁李昌鏞表示，韓元走勢與基本面「嚴重脫節」，將對外匯市場進行24小時嚴密監控，並準備在必要時採取適當行動穩定匯市。在官方喊話後，韓元貶勢收斂。

