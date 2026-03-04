台股暴跌 證交所信心喊話：短期波動 中長期仍具成長潛力

台股大跌，證交所信心喊話，指出台股短期雖有波動，但中長期基本面仍具成長潛力。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕受到美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動影響，全球金融市場避險情緒顯著攀升，使亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫，今日（3月4日）臺股下跌1494.77點，跌幅4.35%，收在3萬2828.88點。證交所表示，臺股憑藉健全基本面，且2025年加權股價指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，今日之跌勢主要受國際突發變數衝擊所致，若參酌之前的漲勢規模，當前波動仍屬國際局勢干擾下之震盪調整。

此外，今日成交值仍突破新臺幣1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，臺股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

觀察基本面，臺灣整體經濟表現狀況優良。受惠於人工智慧與高效能運算需求強勁，主計總處數據顯示，2025年經濟成長率達8.68%，預估2026年將維持7.71%的高成長，表現優於全球及鄰近國家。上市公司部分，2025年全體上市公司營收達47.6兆元，年增13.82%。2026年1月份全體上市公司（不含金融保險業及投控公司）營收，更較2025年同期成長30.71％，顯示基本面穩健。

證交所進一步指出，雖然受地緣政治風險影響，臺股短期內可能面臨波動，但中長期而言，在我國經濟穩健成長的背景下，資本市場仍深具成長潛力，證交所將持續密切注意相關國際事件對市場之影響。此外觀察我國各項經濟數據，顯示臺股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢。

