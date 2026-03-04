中華隊免費LINE貼圖來了！參加應援 還有機會獲球員親回影片

LINE宣布推出期間限定的中華隊應援免費貼圖，球迷快下載。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著WBC開打倒數，中華隊應援活動也在線上同步展開。LINE今（4）日宣布推出期間限定的中華隊應援免費貼圖，讓球迷能在聊天中使用專屬貼圖為中華隊加油，貼圖開放免費下載至3月26日止。

LINE表示，隨著東京賽事即將開打，希望透過數位互動與社群力量，讓全台球迷一起在線上集氣應援，將台灣球迷的熱情化為支持選手的重要力量。

請繼續往下閱讀...

除了貼圖外，LINE也同步推出「數位應援中華隊」活動。此次LINE以「Team Taiwan數位應援夥伴」身分，整合官方帳號、數位互動與貼圖資源，打造全新的線上應援體驗，讓球迷透過留言、分享與互動方式為球隊集氣。

其中，「留言應援活動」邀請球迷前往活動頁面留下對中華隊的加油祝福，留言後有機會隨機解鎖「台灣棒球祈勝玄學」，像是結印手勢等趣味應援方式，甚至有機會獲得球員親自錄製的影片回覆，讓球迷的加油訊息有機會被選手看到。

此外，LINE也推出分享活動，參與者有機會獲得多項應援好禮，包括LINE POINTS 666點、中華隊應援法批、應援帽T以及限量吊飾等，透過多元互動形式，讓球迷在社群平台上一起為中華隊加油。

