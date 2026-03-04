葡萄王去年每股賺8.22元 今年葡眾衝刺馬來西亞市場

葡萄王公告去年財報，每股賺8.22元。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今公告2月營收，受農曆春節及228連續假期影響，工作天數減少，單月營收較去年同期小幅減少1.35%。累計前二月營收年增6.75%，整體營運表現穩健。葡萄王表示，隨著3月進入產業傳統旺季，加上OEM/ODM訂單持續放量與海外市場布局穩健推進，營運動能可望逐步升溫。

此外，葡萄王董事會今（3/4）日通過2025年度財報。全年合併營收為102.5億元，較前一年同期減少8.14%，每股稅後盈餘為8.22元。葡萄王表示，去年營收表現主要受到直銷通路促銷節奏調整及部分市場需求轉趨保守影響，不過OEM/ODM業務持續維持強勁成長動能，成為集團營運的重要支撐。

請繼續往下閱讀...

葡萄王董事會亦通過2025年度股利分派案，考量全年營運表現，決議每股配發現金股利6元，配發率約73%。其中上半年已發放2.2元，下半年預計發放3.8元。

至於今年營運動能，葡萄王表示，直銷事業體UVACO葡眾隨著3月至6月進入直銷衝聘高峰期，加上馬來西亞市場即將正式啟動，預期將為後續營運帶來新的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法