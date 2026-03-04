中市府關稅座談 業者呼籲補助設備及協助培育人才

台中市政府邀請產業界座談台美關稅問題。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市長盧秀燕將在3月中訪美表達台灣企業對台美關稅的看法，昨天邀請業者座談，業者普遍認為企業界的憂慮不在關稅的多少而是在於不確定性，也呼籲政府能補助業者設備的改善及AI人才的培育，更有業者呼籲政府要協助產業界將供應鏈跟價值鏈的鏈結在一起，讓產業更壯大。

對此，中市長盧秀燕則表示，業界最怕不確定性，因為不確定性，國外的訂單便沒有辦法下，她呼籲政府化被動為主動，其次要採取行動，廣開公聽會聽取業者心聲，政府根據公聽的內容來指定相關的協助配套措施，協助，第三就是要協助廠商退稅，並成立國家級的律師來協助業者。

請繼續往下閱讀...

美國關稅不定，讓業者無所適從，台中市長盧秀燕昨天在台中市政府邀請中部地區產業界舉行美國關稅第122條款對台灣產業影響的座談會。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，以現在狀況比一開始關稅比較低，當然愈低愈好，關鍵性跟國際競爭對手一致性就好，但是過一百五十天之後如何?企業最擔心不知道未來是什麼，希望政府有明確及好的方向。

陳紳騰也建議把台灣不同產業的價值鏈的設備需求串連在一起，例如現在最夯的無人機、機器人，未來產業的發展，台灣產業並一定會買台灣的設備，希望政府儘量有一些補助，讓台灣製造業去使用補助來買台灣的設備。

台灣機械工業公會理事長莊大立表示，既然15%加N的N可以拿掉，表示關稅是可以好好談的，另外，歐盟及日本等國家對國內購買設備的補助，有補助就可更換新設備，一個機械可用2、30年希望政府也可補助給業者，機器設備不好，就生產不出好的產品，訂單就下不來， 像電動車就可以補助，他也呼籲政府提供業者補助申請流程要簡單一點；他更強調，目前全世界景氣只有半導體及科技業好，但汽車產業不好，影響機械業及工具業，大家都舊車一直使用。希望政府加強購買設備補助，這是生產設備不是消費產生，是來創造價值。

莊大立並要求政府要重視匯率，如果發現競爭對手日幣、韓幣一直在貶，但台幣卻聞風不動的時候，請央行要注意。。至於退稅問題他樂觀其成，如果可以，請讓業者知道怎麼可得到申請退稅的一個管道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法