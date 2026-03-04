自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

CIP渢妙一風場展開海上施工 環海翡翠輪執行

2026/03/04 17:12

CIP宣布，渢妙一期離岸風場全面展開海上施工工程。（CIP提供）CIP宣布，渢妙一期離岸風場全面展開海上施工工程。（CIP提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CIV）主導投資開發的渢妙一期離岸風場，今（4）日宣布第一組水下基礎的基樁已成功安裝完畢，目前打樁作業正全速進行中，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行。

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量。

該計劃共需99支水下基樁，全數由本土供應商世紀樺欣及俊鼎機械製造完成，運輸與安裝作業則由台船環海承攬，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行，並已在農曆春節期間正式動員。

渢妙離岸風場執行長Mark Wainwright表示，渢妙團隊除了持續與台船環海等供應鏈夥伴密切合作執行海上作業外，也聘請在地漁民協助海事戒護及鯨豚監測作業，確保施工期間兼顧海域安全與生態保護。

渢妙一期預計在2027年完工，全場發電容量已透過企業購電協議（CPPA）全數售予企業，包括中美晶、聯電、遠傳、台哥大、聯發科等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財