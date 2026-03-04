CIP渢妙一風場展開海上施工 環海翡翠輪執行

CIP宣布，渢妙一期離岸風場全面展開海上施工工程。（CIP提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CIV）主導投資開發的渢妙一期離岸風場，今（4）日宣布第一組水下基礎的基樁已成功安裝完畢，目前打樁作業正全速進行中，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行。

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量。

該計劃共需99支水下基樁，全數由本土供應商世紀樺欣及俊鼎機械製造完成，運輸與安裝作業則由台船環海承攬，以國產大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」執行，並已在農曆春節期間正式動員。

渢妙離岸風場執行長Mark Wainwright表示，渢妙團隊除了持續與台船環海等供應鏈夥伴密切合作執行海上作業外，也聘請在地漁民協助海事戒護及鯨豚監測作業，確保施工期間兼顧海域安全與生態保護。

渢妙一期預計在2027年完工，全場發電容量已透過企業購電協議（CPPA）全數售予企業，包括中美晶、聯電、遠傳、台哥大、聯發科等。

