順達2025年EPS 9.05元 BBU續擔今年成長主力

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠順達（3211）今日公告2025年稅後淨利13.81億元、年減48%，主因是前年（2024）業外收益大增、墊高基期所導致，全年每股稅後盈餘（EPS）9.05元，並擬超額配發現金股利每股11.5元。

展望今年，順達總經理張崇興指出，今年BBU（電池備援電力模組）需求仍勝，順達的非IT業務佔比有望突破50%，BBU並將逐季成長，挹注毛利率向上。順達也將拓展以支應BBU需求，因此資本支出估最高8億元。

不過，順達指出，以筆電為主的IT事業今年則將較去年壓抑，記憶體缺料、漲價狀況尚未緩解，將近而影響終端市場需求，今年順達以BBU為主要成長動能。張崇興預估，整體營運有望雙位數成長。

順達2025年營收132.2億元、年減約5%，毛利率16.6%、年增5.2個百分點，主因是BBU營收比重提升所致，稅後淨利13.82億元，每股稅後盈餘為9.05元；順達今日也公告2月營收8.71億元，月減13.4%、與去年約持平，前2月累計營收為18.76億元、年增22.6%。

