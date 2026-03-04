健保攜手Google打造AI健康網 為何從糖尿病開始？背後原因曝

透過整合全民健保龐大的健康資料與AI大數據分析，將可針對台灣約850萬名三高族群提供個人化健康衛教資訊。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今（4）日宣布，將攜手衛福部與中央健康保險署等單位，推動全球首創的「AI健康網」計畫。Google表示，這項應用是其深耕台灣20年的重要合作成果之一，而今年也適逢健保署成立31週年。

衛福部長石崇良出席活動時表示，慢性病已成為全球醫療體系面臨的重要挑戰，而台灣擁有完整的全民健保資料與高度普及的數位服務基礎，因此政府早在兩年前便與Google展開合作，希望將人工智慧技術真正導入民眾健康照護場域，而不僅僅停留在研究或行政管理工具的應用。

石崇良指出，AI在台灣醫療體系其實早已廣泛應用，各大醫院與醫療體系都在利用資料發展AI 技術，並逐步導入臨床服務。不過在健保體系中，過去AI的主要用途多半是行政監測，例如透過比對病理報告、影像診斷或分析是否出現醫療費用虛報等情況。

然而，政府開始思考，是否能將AI從後端監管工具轉變為服務民眾的健康工具。因此在兩年前，與Google展開合作，並結合台北醫學大學與國家衛生研究院等研究團隊，嘗試把健保累積的大量資料（Data）轉換為有用的資訊（Information），進一步發展為具體的健康服務。

在多次跨單位會議與研究後，團隊決定以「糖尿病」作為切入點，利用健保大數據建立患者的風險分級模型。透過分析歷史醫療資料，系統可以預測糖尿病患者在未來三到五年間，可能面臨哪些器官損傷或併發症，例如：腎臟病、心血管疾病、視網膜病變或神經病變等。

中央健康保險署陳亮妤署長進一步指出，透過整合全民健保龐大的健康資料與AI大數據分析，將針對台灣約850萬名三高族群提供個人化健康衛教資訊，並透過「健保快易通APP」回饋給民眾，協助提升慢性病管理與預防成效。

她提到，這項計畫的核心理念是「賦權於民」，讓健康資料回到民眾手中，不僅提供資料，也提供服務。尤其在慢性病管理方面，目前台灣三高人口已達850萬人，糖尿病約320萬人、高血壓約520萬人、高血脂約510萬人，也是近十年醫療支出成長最快的疾病族群。

隨著台灣邁入超高齡社會，如何加強預防與健康管理，成為醫療政策的重要課題。健保署強調，研究顯示慢性病惡化約有40%至60%與生活習慣有關，因此除了治療外，健康行為改進同樣關鍵，也因此優先選擇糖尿病作為示範疾病，希望透過早期提醒與個人化衛教介入，協助民眾降低併發症風險，提升慢性病管理成效。

