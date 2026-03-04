保命較重要、700萬不算什麼！這些旅客搭飛機離開中東

伊朗戰爭導致數萬名航空旅客滯留，一些富裕的旅客透過支付巨額費用，乘坐航班飛往歐洲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭蔓延至海灣地區，導致數萬名航空旅客滯留，但一些富裕的旅客卻透過支付巨額費用，乘坐豪華航班經由遠離伊朗無人機和飛彈襲擊的機場，飛往歐洲，從而得以脫身。

由於上週末衝突爆發後，杜拜、阿布達比和卡達杜哈的主要機場關閉，包機需求激增，有些人甚至支付了高達23.2萬美元（台幣730萬元）的費用。

請繼續往下閱讀...

杜拜通常被認為是一個安全奢華的旅遊目的地，如今，來自杜拜的旅客正試圖撤離。他們可以選擇陸路前往阿曼首都馬斯喀特（車程約4小時），或前往沙烏地阿拉伯首都利雅德（車程超過10小時）。之後，他們再搭乘為數不多的商業航班或包機離開，但自戰爭爆發以來，包機費用已飆升。

總部位於法國的私人飛機經紀公司JET-VIP的執行長庫拉（Altay Kula）表示，「需求龐大，我們無法交付足夠的飛機來滿足需求」。

庫拉表示，過去從利雅得到葡萄牙波爾圖乘坐可容納16名乘客的私人包機通常需要花費11萬5800美元，而如今，費用已經翻倍。

Vimana Private Jets執行長納蘭（Ameerh Naran）表示，價格會根據出發地、機型和航線限製而有所不同。他還補充說，從海灣地區飛往歐洲的航班價格在約17.38萬美元。

納蘭表示，Vimana的客戶包括企業高管、家庭和企業家，以及曾在該地區工作的遠距辦公人員。想要離開的人主要是滯留旅客，而不是居民。據估計，航空公司最近幾天已經為200多人安排了調動事宜，並為其他幾人提供了諮詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法