彎腰撿鑽石！0050單日申購金額達270億元創史上第三高

0050單日申購金額達270億元寫下第三高。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日重挫逾千點，散戶買氣湧進市值型ETF!元大台灣50（0050）今日單日成交金額突破380億元，市值槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額也衝上單日第三，其中，0050單日淨申購金額高達270億元，寫下掛牌以來第三高紀錄。

法人指出，經過川普對等關稅的洗禮，投資人對於「逢低加碼」的操作模式越來越熟悉，以去年關稅大戰為例，0050在2025年4月9日至當年底為止，含息報酬率達82%，台股修正時0050成為投資人首選，近一週累積獲逾500億資金流入。

請繼續往下閱讀...

至於即將進行分割的00631L，槓桿報酬特性也深受積極型投資人青睞，由於追蹤臺灣50指數單日正向2倍，進入反彈後漲勢將勝過0050，統計00631L自2014年掛牌以來至昨日為止，報酬率高達2341%，遠超同期間0050含息報酬率577%；同時，00631L預計3月31日完成分割，屆時股價1拆22、重新回到20元上下價格，大幅降低門檻將更有利於小資族。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法