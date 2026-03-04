三星2奈米今年接單雖火爆 傳美國泰勒廠量產將延至2027

消息來源稱，三星美國泰勒廠的量產可能延後至2027年。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《中央日報》報導，儘管三星電子代工事業部執行副總裁Kang Suk-chae在一月會議上表示，「美國泰勒廠按計畫建設，目標在今年依進度投產」。不過，根據韓國晶片產業多名消息來源透露，三星電子德州泰勒廠的量產將延後至2027年。

報導說，此前，韓國多家媒體報導，三星泰勒廠將在今年底開始量產。不過一家半導體材料公司的消息來源說，量產時間可能延後至2027年。他說，「該廠已經試運轉，但量產時間似乎經常變動，沒有明確的量產啟動里程碑」。

另一名知情者也說，「預定進度持續改變，目前了解是，全面加大生產至有意義的產量可能要拖延至明年初」。

報導指出，三星預期，在其第二代2奈米製程（SF2P）的高效能運算與人工智慧（AI）晶片於2026年生產的驅動下，2奈米製程訂單今年將成長130%。

三星的2奈米製程主要在泰勒廠與京畿道平澤園區開發，但後者仍在興建中，且原本規劃作為晶圓代工的產線也已轉為擴大記憶體生產，以滿足AI驅動的激增需求。

分析師認為，三星SF2P製程的大規模生產將主要在泰勒廠進行，因為該廠更加接近主要目標客戶，而韓國廠則負責初階的樣品生產。

多個報導稱，三星代工事業部正與Google、超微、字節跳動等科技大廠磋商，以取得大筆訂單。而在去年7月三星獲得特斯拉165億美元合約，為其生產AI6晶片後，外界對其2026年量產2奈米製程晶片的信心增強。

特斯拉執行長馬斯克在去年10月的財報上說，三星電子也將生產一部分的AI晶片，此前，他在X上表示，AI5晶片預計在2027年年中量產。

