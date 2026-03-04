Google攜手健保署打造全球首創「AI健康網」 Gemini進駐千萬人健康存摺

Google深耕台灣20年，持續擴大在地投資與合作版圖，今（4）日宣布，將攜手衛福部與中央健康保險署等單位，推動全球首創的「AI健康網」計畫。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣智慧醫療再進一步，Google今（4）宣布，將攜手衛福部與中央健康保險署等單位，推動全球首創的「AI健康網」計畫，這項應用是Google深耕台灣20年的重要合作成果之一。Google表示，未來AI不僅用於醫院診療，更將成為民眾日常健康管理的重要工具，透過AI模型分析醫療資料與健康指標，民眾可更即時掌握自身健康狀況，提升預防醫學與健康管理能力。

中央健康保險署預計今年3月起，在超過千萬人使用的「健康存摺」App中推出由Google Gemini驅動的AI衛教助理，在使用者明確授權同意的前提下，系統可依據臨床實證資料提供個人化健康建議，讓醫療服務從醫院場域延伸到民眾日常生活。

在臨床醫療方面，Google近年已與多家台灣醫療機構合作，推動AI應用落地。例如：中國附醫率先導入MedLM模型，協助醫師制定更精準的癌症治療計畫；長庚醫院利用AI技術輔助乳癌超音波檢測，提高早期篩檢的精準度與普及率；臺北醫學大學附設醫院則透過AI導入臨床工作流程自動化，緩解醫護人力不足的壓力。

此外，中央健康保險署也以MedGemma模型為基礎，協助分析超過3萬份病理報告，優化醫療資源配置，提升整體醫療體系效率。

AI也進一步走入基層醫療，健保署透過「大家醫計畫」，在全台約2萬家診所導入「糖尿病人工智慧模型」，以三大專業學會認證的「糖尿病併發症嚴重程度指數」為基礎開發這套模型，透過分析去識別化的聚合數據，為病患進行風險分級，輔助醫師及早介入治療。

對醫師而言， 單一病例的評估時間從20分鐘縮短至25秒，提供醫師判斷的高價值參考；對體系而言，原本需要40位專家投入三週才能完成兩萬人規模的篩檢，現在透過AI協助僅需1小時24分鐘，大幅提升量能轉換效率。

除了臨床與基層醫療應用，Google旗下慈善組織Google.org也提供100萬美元資金，支持數位人道協會將糖尿病AI模型整合至社區健康服務系統，預計導入全台300個偏鄉社區據點。

Google指出，未來將持續與健保署合作，逐步將AI健康框架擴展至高血壓、高血脂等慢性疾病防治。隨著AI從臨床研究走向全民健康管理，台灣也正逐步建立以人工智慧為核心的智慧醫療生態系。

