新南向授信1月增加588億 澳洲與新加坡成最大動能

金管會公布新南向授信成績單，今年1月增加588億元，其中，澳洲與新加坡成最大動能。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布新南向最新相關統計，其中，截至2026年1月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為新臺幣20583億元，較2025年底的19995億元，增加588億元。此外，新南向國家授信總餘額增加最多之國家，「澳洲」居冠為299億元，「新加坡」排名第二為150億元。

「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國，合稱之。從2017年開始，政府持續積極推動「新南向政策」，其中，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。

請繼續往下閱讀...

金管會表示，截至2026年1月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為20583億元，較2025年底之19995億元，增加588億元。另外，金管會每年都會設定授信總餘額之目標，今年是達到20795億元，要增加800億元。

其次，截至今年1月底，對新南向國家授信餘額增加（較2025年底）前5大銀行，分別為台北富邦商業銀行增加101億元、永豐商業銀行增加86億元、第一商業銀行增加79億元、台新國際商業銀行77億元、玉山商業銀行50億元；前五大新南向授信銀行，仍以民營銀行為主力居多。

再者，截至今年1月底，在新南向國家中本國銀行授信增加最多之地區是哪裡？授信增額為多少？為何該地區授信增額相對顯著？

金管會表示，至2026年1月底，授信總餘額較2025年底增加最多之國家為澳洲299億元，其次是新加坡的150億元。銀行局表示，經洽詢部分銀行意見，主要原因是上述地區經濟相對活絡，企業授信需求增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法